Британцы начали получать паспорта без слов «Европейский союз» на обложке

Граждане Великобритании начали получать паспорта, на обложке которых отсутствуют слова «Европейский союз», несмотря на то, что страна пока так и не покинула ЕС. Об этом информационному агентству Press Association сообщили в МВД Соединенного Королевства.

Представитель ведомства подтвердил, что выдача паспортов нового образца была начата с 30 марта, хотя выход Великобритании из ЕС, который должен был состояться 29 марта, пришлось отложить из-за того, что британские парламентарии уже трижды отказались утверждать соглашение об условиях Brexit. При этом британцам, которые обращаются к властям за новыми документами, по-прежнему может достаться паспорт на бланке с надписью «Европейский союз». Выбрать один из двух вариантов оформления нельзя.

«Для того, чтобы использовать остающиеся запасы паспортных бланков и добиться наиболее рационального использования средств налогоплательщиков, паспорта, на которых присутствуют слова «Европейский союз», по-прежнему будут выдаваться на протяжении короткого периода времени после указанной даты», — отметили в британском МВД, подчеркнув, что каких-либо других различий между паспортами двух образцов нет, и оба могут использоваться для путешествий за рубеж.

Планируется, что с октября 2019 года оформление британских паспортов претерпит еще одну метаморфозу. Они должны будут поменять принятый среди стран ЕС бордовый цвет обложки на темно-синий, а также получат ряд особенностей, которые должны исключить возможность фальсификации документов. Контракт на производство новых паспортов, которые британские власти называют «самыми технологически совершенными в мире», был заключен с французско-нидерландской компанией Gemalto. По данным СМИ, сумма сделки, рассчитанная на 11,5 лет, составляет 260 млн фунтов (340 млн долларов).

Впервые британский паспорт с синей обложкой появился в 1921 году. Однако в 1988 году его цвет, в соответствии со сложившейся в ЕС традицией, был изменен на бордовый — спустя 15 лет после вступления Соединенного Королевства в сообщество. Вернуться к образцу начала XX столетия предложили сторонники Brexit в британском парламенте.