ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины в воскресенье подвела официальные итоги первого тура голосования на выборах президента страны, который прошел 31 марта. На заседании ЦИК объявлено, что по результатам обработки электронных и бумажных протоколов голосования кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко — 15,95%, явка составила 62,8%.

«Процент голосов избирателей, поданных за каждого кандидата, по отношению к количеству избирателей: Зеленский Владимир Александрович — 30,24%, Порошенко Петр Алексеевич — 15,95%», — объявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук. Она проинформировала, что всего в голосовании 31 марта участвовали почти 18,9 млн граждан Украины, из которых более 5,7 млн человек проголосовали за Зеленского, Порошенко поддержали около 3,1 млн избирателей.

Теперь, как ранее поясняли ТАСС в ЦИК Украины, оба кандидата в президенты официально имеют право приступить к агитации перед вторым туром голосования, который назначен на 21 апреля.

«Провести повторное голосование, назначив его на воскресенье 21 апреля 2019 года и включив в бюллетень кандидатов на пост президента, которые получили наибольшее количество голосов избирателей, — Зеленского Владимира Алеснадровича, Порошенко Петра Алексеевича», — добавила глава ЦИК.