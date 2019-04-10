В Новой Зеландии проголосовали за запрет полуавтоматического оружия

Парламент Новой Зеландии в третьем чтении утвердил поправку к законодательству об обороте оружия, которое в том числе подразумевает полный запрет на оборот и владение полуавтоматическим оружием и штурмовыми винтовками. Документ был почти единогласно принят в среду законодательным органом и уже направлен на утверждение генерал-губернатору Пэтси Редди.

Как ожидается, законопроект получит королевское согласие 11 апреля, и уже 12 апреля полуавтоматическое оружие, штурмовые винтовки, а также детали и боеприпасы к ним будут запрещены. За владение таким оружием будет предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Исключения будут предусмотрены только для егерей и коллекционеров. Владельцы запрещенного огнестрельного оружия должны будут до конца сентября текущего года передать его в полицию, схема выкупа для владельцев будет разработана до июня текущего года.

Голосование прошло по ускоренной процедуре по запросу премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, которая в среду вечером выступила перед парламентариями на заседании законодательного органа. Именно на нем она обратилась с просьбой оперативно принять законопроект, ужесточающий национальное законодательство об обороте оружия.

«Было очень мало случаев, когда парламент собирался воедино, и я не могу представить себе обстоятельств, при которых это более необходимо, чем сейчас. Всего через 26 дней после самых кровопролитных терактов в истории Новой Зеландии», — отметила Ардерн.

Законодательство, регулирующее оборот оружия в Новой Зеландии, было решено ужесточить после террористических атак 15 марта, когда на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч были совершены нападения, в результате которых погибли 50 человек, еще 50 были ранены.

Нападавший — 28-летний австралиец Брентон Таррант — был заключен под стражу и по решению суда останется в заключении до следующего заседания, назначенного на 14 июня, ему предъявлены обвинения в убийстве 50 человек и покушении на убийства еще 39. Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с «манифестом» норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.