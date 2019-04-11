Армия Судана свергла президента Башира и взяла власть под контроль на 2 года

Армия Судана объявила о переходе власти в стране к военным и начале переходного периода. Об этом заявил в четверг министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф.

«Режим по-прежнему не отвечает [на имеющиеся проблемы], поэтому принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной», — сказал генерал.

Министр также объявил о введении в стране чрезвычайного положения.

Армия решила распустить правительство, парламент и региональные власти, объявив о прекращении действия конституции.

На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии, происходит передислокация бронетехники. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума.

Как сообщают очевидцы, военные также окружили президентский дворец в Хартуме.

В то же время тысячи суданцев по призыву оппозиционной Палаты профсоюзов собрались у здания Генштаба.