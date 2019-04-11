Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сотрудниками лондонской полиции в посольстве Эквадора в британской столице. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«Он был взят под стражу в полицейском участке в центре Лондона, где он пробудет, прежде чем как можно скорее предстать перед Вестминстерским магистратским судом», — говорится в сообщении Службы столичной полиции.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что республика приняла решение отказать в дипломатическом убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, проживающему в последние годы в посольстве страны в Лондоне.

«Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения [положений] международных конвенций», — написал он на своей странице в Twitter.