Узбекистан впервые проведет совместные военные учения с Турцией и Пакистаном

Первые тактико-специальные учения военнослужащих Узбекистана, Пакистана и Турции пройдут 22-27 апреля на горном полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана. Об этом в четверг сообщил представитель Минобороны Узбекистана Тимур Нарзиев.

«Учения организованы согласно планам военного сотрудничества Узбекистана с Пакистаном и Турцией. Все стадии учений по повышению практических навыков и обмену опытом пройдут в горной местности полигона Фориш», — сказал Нарзиев.

В текущем году военнослужащие Узбекистана также примут участие в ряде совместных командно-штабных тренировок с коллегами из России, Кыргызстана и Туркменистана.

В январе 2019 года представители сил специальных операций Минобороны республики также впервые приняли участие в совместных учениях «Южный удар» на военной базе Кэмп-Шелби (штат Миссисипи) в США.