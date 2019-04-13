В посольстве Украины в Лондоне заявили, что неизвестный протаранил машину посла

Посольство Украины в Лондоне заявило, что неизвестный на автомобиле намеренно въехал в припаркованную на стоянке машину посла.

«Около 10:00 (12:00 мск) в субботу, 13 апреля, служебную машину посла Украины в Великобритании, которая была припаркована напротив здания посольства Украины, намеренно протаранили. Полиция была немедленно вызвана, а машина подозреваемого заблокирована. Несмотря на действия полиции, нападающий врезался в машину посла снова», - сказано в сообщении на сайте посольства Украины в Великобритании.

В нем также отмечается, что «в качестве ответной меры полиция была вынуждена открыть огонь по машине нарушителя», который «был задержан и доставлен в полицейский участок».

В диппредставительстве подчеркнули, что никто из сотрудников посольства не пострадал. Мотивы нападавшего в настоящий момент неизвестны.

Ранее британская газета Daily Express сообщила о том, что посольство Украины в Лондоне было закрыто и взято в оцепление после выстрелов, раздавшихся на соседней улице. Газета Evening Standard со ссылкой на очевидца информировала, что полицейские выстрелили около 10 раз. По данным этого издания, никто не пострадал, а в 14:40 (16:40 мск) инцидент уже был исчерпан. Однако в Скотленд-Ярде в ответ на запрос ТАСС отказались подтверждать эту информацию.