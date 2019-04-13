Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов к третьей встрече с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности к третьей встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщает северокорейское агентство KCNA.

Об этом Ким Чен Ын заявил в ходе своего выступления в парламенте Северной Кореи.

По его словам, если США до конца года предложат справедливое и приемлемое для обеих сторон решение, то он готов снова сесть за стол переговоров с американской стороной.

«Мы готовы подписать соглашение, только если оно будет отвечать интересам КНДР и США, будет справедливым и взаимоприемлемым. Это полностью зависит от того, какой позиции будут придерживаться США», — сказал Ким Чен Ын.

По словам главы КНДР, предыдущая встреча с Трампом заставила его сильно усомниться в искренности намерений США.

Очередной саммит США-КНДР состоялся в Ханое 27-28 февраля. Стороны объявили о прогрессе на саммите, но при этом не достигли никаких договоренностей.