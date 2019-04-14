Зеленский не приехал на стадион «Олимпийский» к началу дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не прибыл на дебаты с Петром Порошенко к 14:14 на стадион «Олимпийский» в Киеве, поэтому слово для выступления было первым предоставлено действующему главе государства.

Прибыв на стадион и представ перед журналистами в одиночестве, Порошенко еще раз попросил Зеленского приехать, заявив что будет ждать до 15:00. Однако ему так и пришлось одному отвечать на вопросы журналистов.

Трансляция выступления Порошенко была организована со сцены перед стадионом, где собралось несколько тысяч его сторонников.

«Владимир Александрович, я уверен, что вы смотрите, я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа. — сказал Порошенко, обращаясь к Зеленскому. — Я надеюсь, что вы отдохнули и с новыми силами готовы приступить к дебатам».

Он также выразил надежду, что Зеленский сейчас в Киеве и пригласил его явиться на стадион в ближайшее время. «Я надеюсь, что за эти 45 минут Зеленский доберется до стадиона - места, которое он сам определил. Даю ему время до 15:00», — сказал Порошенко, после чего начал свое выступление в зале для прессы. Его транслируют на сцене перед стадионом, где собрались несколько тысяч человек.

Ранее лидер президентской гонки Владимир Зеленский предложил своему сопернику на выборах — действующему главе государства Петру Порошенко принять участие в дебатах на стадионе «Олимпийский» 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах, однако предложил провести их 14 апреля на стадионе, а 19-го — в студии «Общественного телевидения». Но Зеленский продолжил настаивать на своей дате.