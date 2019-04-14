Израильские военные задержали 18 палестинцев в оккупированном Восточном Иерусалиме и различных районах Западного берега реки Иордан.

Как сообщают местные источники, накануне ночью израильские военные и полиция организовали рейды, в ходе которых задержали пять палестинцев в Восточном Иерусалиме, в том числе палестинского губернатора Иерусалима Аднана Гайса.

Губернатор доставлен в центр для допросов.

В последний раз Аднана Гайса задерживали 27 февраля и в этот же день выпускали на свободу по решению израильского суда.

Палестинские СМИ сообщили, что в разных районах оккупированного Западного берега реки Иордан задержаны еще 13 палестинцев.

Задержанные обвиняются в причастности к террористической деятельности.

Силы безопасности Израиля часто проводят рейды в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу Иордана, задерживая палестинцев.

По официальным данным, в израильских тюрьмах содержатся около 5.700 палестинцев, в том числе 230 детей.