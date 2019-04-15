Армения использует оккупированные земли Азербайджана для незаконного оборота наркотиков — Баку

Армения использует оккупированные территории Азербайджана для культивации и незаконного оборота наркотиков. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов на открытии 36-й Международной конференции по борьбе с наркотиками в Баку.

Незаконный оборот наркотиков — серьезная угроза для международной безопасности, подчеркнул премьер.

По его словам, на оккупированных землях Азербайджана также орудуют представители разных террористических организаций.

Международное сообщество должно оказать давление на Ереван, чтобы предотвратить незаконную деятельность и способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отметил Мамедов.

В свою очередь, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев сообщил, что в 2018 году таможенники изъяли две тонны наркотических веществ, а за три месяца 2019 года — еще 520 килограммов наркотиков.

В двухдневной конференции, которая продолжает работу в закрытом режиме, принимают участие заместитель помощника госсекретаря США Ричард Глен, представители правительства Азербайджана и около 500 представителей от более 130 стран.

Азербайджанский Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении.