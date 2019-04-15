В соборе Парижской Богоматери возник пожар

Пожар возник в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пожарных.

По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) на верхних уровнях здания и может быть связано с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. Как свидетельствуют кадры, опубликованные очевидцами в Twitter, над собором поднимаются клубы дыма. На месте работают пожарные.

Об обстоятельствах инцидента сообщила и мэр Парижа Анн Идальго. «Ужасный пожар возник в соборе Парижской Богоматери. На месте работают пожарные, мэрия тесно взаимодействует с приходом, чтобы справиться с огнем», — написала она в своем Twitter. Идальго также призвала парижан «не нарушать периметр безопасности, установленный вокруг собора».

По данным радиостанции «Франс энфо», в тушении задействованы уже 400 пожарных, 15 машин, раздвижные лестницы, подъемные платформы с водометами.

В настоящее время вся кровля рухнула и горит, находясь, судя по всему, на каменном своде собора. Пламя первоначально возникло в районе строительных лесов, установленных над крышей. Около места возгорания быстро запылали дубовые стропила, часть из них стояла с XIII века, остальные были установлены во время ремонта в середине XIX века. В течение уже нескольких месяцев в соборе шел капитальный ремонт. Как заявил журналистам представитель собора Андре Фино, «горит все».

Парижским пожарным первоначально не удавалось ничего сделать: мощности брандспойтов не хватало для того, чтобы добить до загоревшегося шпиля. Через час после начала пожара шпиль рухнул вместе с большей частью крыши. Это значительно усилило пожар.

Как сообщил радиостанции «Франс энфо» представитель пожарной службы города Лоран Вибер, «действия пожарных крайне затруднены тем, что подобраться к собору можно только со стороны фасада, а также по узкой улице, идущей вдоль северной стены собора». «Также мешают два сквера, которые находятся с других сторон собора», — сказал эксперт.

«Пожарными самолетами Париж не располагает, они находятся на юге страны. С вертолетов решено было воду не сбрасывать, так как это могло создать дополнительную нагрузку на здание и еще больше усилить вероятность обрушения стен», — сообщил Вибер.

Жемчужина Парижа

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.