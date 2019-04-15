Израиль задержал миллион палестинцев с 1967 года

С 1967 года Израиль задержал около 1 миллиона палестинцев, и 5,7 тысячи из них в настоящее время содержатся в израильских тюрьмах, говорится в совместном заявлении трех палестинских организаций.

Согласно заявлению Клуба заключенных палестинского общества, Комиссии по делам заключенных и бывших заключенных и Высшего совета заключенных, в первом квартале 2019 года Израиль задержал около 1,6 тысячи палестинцев, в том числе 250 детей.

В заявлении отмечается, что 700 человек, находящихся в настоящее время в заключении, страдают от различных заболеваний, в том числе 30 болеют раком. В нем также говорится, что 570 из нынешних заключенных были приговорены к пожизненному заключению.

С 1967 года в израильских тюрьмах погиб 221 палестинец, включая заключенных, которые были замучены до смерти или смертельно ранены охранниками.

В ходе Шестидневной войны июня 1967 года Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и продолжает незаконно контролировать эти земли по сей день.