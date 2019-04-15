Президент Казахстана посетил с визитом Узбекистан

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан является последовательным продолжением активизировавшегося в последние годы политического диалога. Такую точку зрения озвучил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Мы высоко ценим то, что первым вашим государственным визитом в качестве президента Республики Казахстан стал визит в Узбекистан, в этом мы видим яркое проявление дальнейшему углублению стратегического партнерства между нашими странами», — сказал Мирзиёев в ходе переговоров в узком составе в резиденции «Кук-Сарой».

«Нас радует положительная динамика по всем направлениям сотрудничества», — подчеркнул он.

В свою очередь Токаев подтвердил стремление казахской стороны укреплять отношения с Узбекистаном.

«Вы, уважаемый Шавкат Миромонович и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вывели межгосударственные отношения на совершенно новый уровень, считаю своей задачей сохранить эти темпы», — сказал Токаев.

По итогам переговоров правительственных делегаций двух стран было принято совместное заявление президентов и подписано восемь документов в инвестиционной, социальной, топливно-энергетической и военно-технической сферах. Во второй половине дня Мирзиёев и Токаев примут участие в торжествах, посвященных открытию Года Казахстана в Узбекистане.