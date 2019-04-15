Президент Казахстана прибыл для переговоров в Узбекистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в понедельник с официальным визитом в Узбекистан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял своего казахстанского коллегу для переговоров в резиденции «Куксарой» в Ташкенте.

В ходе переговоров лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также ключевые темы региональной и международной повестки.

Кроме того, Токаев и Мирзиёев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.

По завершении переговоров планируется подписание двусторонних документов, а также совместная пресс-конференция.