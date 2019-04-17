СБУ задержала группу спецслужб РФ, готовившую покушения на украинских политиков

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что пресекла деятельность на территории страны диверсионной группы спецслужб России, которая направлялась для осуществления политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб.

По словам главы СБУ Василия Грицака, всего были задержаны восемь человек, последний из которых — утром в среду.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, двое членов группы являются гражданами России и, предположительно, сотрудниками Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ). Остальные шестеро являются украинцами.

Задержанные были причастны к покушению на убийство сотрудника разведки министерства обороны Украины в Киеве в апреле, заявил Матиос, добавив, что один из них установил бомбу под автомобиль сотрудника разведки, но она взорвалась преждевременно, тяжело ранив самого преступника.

По словам Грицака, всего с начала 2017 года на территорию Украины из России через так называемую «ДНР» было направлено несколько автономно действующих диверсионно-террористических групп.