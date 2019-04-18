В Бишкеке проходит заседание Совета по сотрудничеству в области образования стран СНГ

В столице Кыргызстана проходит заседание Совета по сотрудничеству в области образования стран СНГ, сообщает пресс-служба Исполком СНГ.

Члены Совета рассматривают проекты соглашений о создании и функционировании Сетевого университета духовного образования и о государственной аккредитации образовательной деятельности организаций/учреждений образования стран СНГ.

Обсуждаются вопросы активизации и развития партнерских связей между образовательными организациями в целях укрепления международного гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества.

Совет по сотрудничеству в области образования стран СНГ был создан в 1997 году.

В его состав вошли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана.

Мероприятие завершится 19 апреля.