США предложат пути урегулирования по Карабаху — МИД Азербайджана

Вашингтон намерен выдвинуть свои предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Варшаве по итогам встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. Видео пресс-конференции разместила в четверг на своей странице в Twitter пресс-служба МИД Азербайджана.

«Вчера мы получили приглашение от США посетить Вашингтон, где госсекретарь также выдвинет свои предложения для достижения прорыва в урегулировании конфликта», — сказал азербайджанский министр.

Мамедъяров подчеркнул, что необходимо удвоить усилия для разрешения противоречий между сторонами. «Конфликт, который продолжается уже более 30 лет, должен быть разрешен, нам нужен прорыв в переговорах. Я могу сказать, что не столь позитивно настроен по этому поводу, но если говорить реалистично, нужно удвоить усилия. Это делает Россия — в последней встрече [министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве 15 апреля] принимал участие глава МИД России Сергей Лавров», — сказал Мамедъяров.

Азербайджанский Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. Нагорно-карабахский конфликт возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении.