В Киеве прошли дебаты кандидатов в президенты Украины

В пятницу вечером на стадионе «Олимпийский» в Киеве прошли дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Поле стадиона было разделено на две фан-зоны кандидатов, в каждой из которых установили сцены. На дебаты пришли 22 тысячи человек.

Во время предвыборных дебатов кандидаты стали на колени на сцене НСК «Олимпийский», почтив этим жестом память украинцев, погибших во время боевых действий на востоке страны.

Посетители в целях соблюдения правил безопасности были вынуждены проходить через несколько кордонов силовиков и сквозь рамки металлоискателей. Людям запрещено приносить с собой еду, жидкости, металлические и стеклянные предметы, файеры, петарды, а также предметы, похожие на оружие. Не рекомендовано также приходить с детьми.

Кроме того, в магазинах розничной торговли возле «Олимпийского» была запрещена продажа алкоголя и сигарет.

Порошенко: Вы не кот, вы — мешок

Порошенко построил свою часть дебатов на тезисе о некомпетентности своего оппонента, его молодости и неспособности защитить страну перед «грозным врагом». Много времени в его выступлении было уделено «связям» Зеленского с Игорем Коломойским, тайных контактах с Москвой и с «реваншистами» из команды бывшего президента Виктора Януковича.

Порошенко неоднократно сравнил Зеленского с «яркой оберткой», за которой каждый видит то, что хочет: «кто-то — снижение тарифов, кто-то — зарплаты учителей по 4 тысячи долларов, кто-то — повышение пенсий, а кто-то — возвращение в РФ». В другой раз он сравнил Зеленского с «яркой оберткой», которая прикрывает тех, «кто начиная с 2013 года бежал из страны, а сегодня в этой обертке хочет вернуться на Украину и взять реванш».

Он неоднократно повторил и свое старое сравнение оппонента с «котом в мешке». Но при этом развил тему: «Вы не кот, вы мешок, а в мешке - олигархи и бывшие «регионалы».

Президент припомнил также сопернику неявку по повестке в военкомат в 2014 году и сказал, что, пока он строил армию, «Квартал- 95» оскорблял Украину своими шутками, что Зеленский «получал деньги российского бюджета на свои фильмы, когда страна нуждалась в каждой крошке помощи».

Как прокомментировали в штабе Зеленского, Порошенко «повторил все фейки, которые придумала его команда» в ходе избирательной кампании.

Зеленский: Я не ваш оппонент, я — ваш приговор

Зеленскому, для которого сегодняшние дебаты были своего рода дебютом на политической сцене, неожиданно пригодилось его остроумие и он несколько раз экспромтом парировал выпады своего визави, что вызывало самую живую реакцию зрителей, смех, свист и крики.

На неоднократные сравнения с яркой оберткой он сказал, что Порошенко «очень хорошо разбирается в обертках», намекая на его деятельность главного кондитера страны, производящего конфеты «Рошен». На сравнение с котом в мешке ответил, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

Порошенко не смог отказаться от старой идеи своего штаба, построившего предвыборную платформу президента на его противопоставлении российскому президенту. На сцене «Олимпийского» он вернулся к этому приему и несколько раз обвинил своего соперника в готовности стать на колени перед Путиным.

Но начинающий политик и опытный капитан КВН сумел обернуть и эту ситуацию в свою пользу. Отвечая на реплику президента, Зеленский заявил, что слова о коленях вырваны из контекста. «Я обращался к Путину и говорил: «Готов стать на колени, только не ставьте на колени Украину», — напомнил Зеленский.

«И сейчас я готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта», — заявил он и опустился на колени лицом к зрителям, призвав Порошенко поступить так же. Порошенко последовал примеру соперника, став на одно колено спиной к публике и лицом к украинскому флагу.

В целом Зеленский построил свое выступление на обвинении старой власти в коррупции, в бедности людей, засилии олигархов. Он начал с признания, что в 2014 году сам голосовал за Порошенко.

По его словам, существует «два Порошенко»: один — за которого украинцы голосовали в 2014 году, специалист, финансист, экономист, который во всем разбирается, грозит Путину, обещает снизить коммунальные платежи, а второй открывает магазины «Рошен», закрывает коррупционные дела и увеличивает свои доходы «за год в 80 раз».

«Я просто человек, простой человек, который пришел сломать эту систему. Я, Петр Алексеевич, результат ваших ошибок и обещаний», — заявил Зеленский во вступительном слове. А немного позже заявил: «Я не ваш оппонент, я — ваш приговор».

Ранее стало известно, что модератором дебатов от штаба Зеленского будет глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк, а от штаба Порошенко — известный на Украине журналист, ведущий политических ток-шоу Андрей Куликов.

Как сообщила пресс-секретарь «Общественного ТВ» — одного из организаторов дебатов — Виктория Сидоренко, сигнал трансляции дебатов запросили 40 украинских и 9 зарубежных телевизионных каналов.

По ее словам, среди обратившихся есть информагентство, которое также распространяет сигнал другим иностранным СМИ, поэтому «точное количество иностранных СМИ, принявших сигнал, пока определить трудно».