Кыргызстан откроет дипломатическое представительство во Франции

Кыргызстан в ближайшее время намерена открыть дипломатическое представительство республики на территории Франции. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке после переговоров с госсекретарем французского МИД Жаном-Батистом Лемуаном глава кыргызского внешнеполитического ведомства Чингиз Айдарбеков.

«По поручению президента нашей страны Сооронбая Жээнбекова мы прорабатываем вопрос об открытии посольства во Франции», — сказал Айдарбеков. По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе встречи с представителем французского МИД.

Помимо этого, на встрече обсуждалась тема взаимодействия двух государств как в двухстороннем, так и в многостороннем формате.

Айдарбеков, подводя итоги переговоров с Лемуаном, констатировал динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений между Кыргызстаном и Францией.

Также Айдарбеков отметил, что стороны обсудили возможные пути дальнейшего углубления торгово-экономических отношений, используя членство Кыргызстана в рамках ЕАЭС и Всеобщей системы преференций.

«Мы отметили динамичный рост товарооборота между странами Евросоюза после получения статуса», — сообщил Айдарбеков.

Как он подчеркнул, еще одним пунктом переговоров с госсекретарем французского МИД стал вопрос о предстоящем визите президента Кыргызстана в Париж.

Жээнбеков поручил открыть посольства Кыргызстана во Франции и Италии в начале марта нынешнего года.

«С учетом роста количества соотечественников, проживающих в Париже и Риме, поручаю Министерству иностранных дел проработать вопрос открытия дипломатических представительств в этих городах в пределах бюджета», — заявил он. Сейчас проблемами кыргызских граждан во Франции занимается посольство Кыргызстана в Бельгии.