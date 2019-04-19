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Первые курсанты выпустились из турецкой военной академии в Сомали

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
МОГАДИШО
Опубликовано 19.04.2019 11:10
Фото: АА

В столице Сомали Могадишо состоялся первый выпуск турецкой военной академии.

На церемонии выпуска 330 курсантов академии присутствовали премьер-министр Сомали Хасан Али Хайри, посол Турции в Могадишо Мехмет Йылмаз, военнослужащие и представители общественности.

Глава правительства африканского государства выразил признательность турецкой стороне.

«Сегодня — день гордости в истории Сомали», — заявил Хайри.

Хайри поздравил выпускников академии с окончанием учебы, отметив, что они внесут важный вклад в борьбе с террористической организацией «Аш-Шабаб».

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