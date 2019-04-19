Первые курсанты выпустились из турецкой военной академии в Сомали

В столице Сомали Могадишо состоялся первый выпуск турецкой военной академии.
На церемонии выпуска 330 курсантов академии присутствовали премьер-министр Сомали Хасан Али Хайри, посол Турции в Могадишо Мехмет Йылмаз, военнослужащие и представители общественности.
Глава правительства африканского государства выразил признательность турецкой стороне.
«Сегодня — день гордости в истории Сомали», — заявил Хайри.
Хайри поздравил выпускников академии с окончанием учебы, отметив, что они внесут важный вклад в борьбе с террористической организацией «Аш-Шабаб».