В Украине проходит второй тур президентских выборов.

За пост главы государства борются действующий глава государства Петр Порошенко и популярный артист Владимир Зеленский.

По данным ЦИК, число избирателей составляет около 35,5 миллиона человек, проголосовать они смогут на 33,6 тысячи избирательных участков.

Избирательные участки по всей Украине открылись в 8.00. Проголосовать можно до 20.00 по местному времени.

Согласно последним опросам, Зеленский, победивший в первом туре выборов с результатом около 30 процентов голосов, имеет все шансы победить и во втором. За голосованием следят более 82 тысяч наблюдателей от общественных организаций.

В пятницу же оба кандидата встретились друг с другом на дебатах, прошедших на столичном стадионе «Олимпийский».

Предварительные результаты выборов президента Украины могут быть известны уже утром 22 апреля.