207 человек погибли в результате нескольких взрывов на Шри-Ланке

В результате серии взрывов на Шри-Ланке по предварительным данным погибли 207 человек, сообщает газета Daily News.

Три взрыва произошли утром в воскресенье, 21 апреля в гостиницах «Шангри ла», «Синнамон Гранд» и «Кингсбери» в Коломбо, еще три в церквях столицы Коломбо и столичного пригорода Негомбо.

Пострадали как минимум 450 человек.

Представитель местных властей, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что по меньшей мере два взрыва совершены смертниками.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена призвал общественность сохранять спокойствие.

Министр финансов страны Мангала Самаравира написал в своем Twitter, что взрывы, приведшие к гибели мирных людей, были тщательно спланированы и скоординированы с целью создания паники и хаоса в стране.

СМИ Шри-Ланки сообщают, что среди погибших и раненых могут быть туристы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил теракты в церквях и гостиницах на Шри-Ланке.

«Решительно осуждают теракты, организованный во время празднования Пасхи. Эти атаки направлены против всего человечества», — написал турецкий лидер в соцсети Twitter.

Глава турецкого государства от своего имени и имени всего турецкого народа выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненным.