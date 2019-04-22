Владимир Зеленский уверенно побеждает на выборах президента Украины

После обработки Центральной избирательной комиссией Украины (ЦИК) 90,25% электронных протоколов Владимир Зеленский опережает своего конкурента Петра Порошенко почти на 50% во втором туре выборов президента страны.

По данным ЦИК, 73,18% избирателей проголосовали за представителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, а 24,49% — за действующего главу государства Петра Порошенко. Таким образом, за Зеленского отдали свои голоса более 12,2 миллиона избирателей, свыше 4 миллионов — за Порошенко.

Зеленский лидирует во всех регионах Украины, кроме Львовской области. Наибольшую поддержку лидер президентской гонки получил в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Луганской областях. В Киеве за Зеленского проголосовало более 60 процентов избирателей.

Одним из первых Зеленского поздравил президент Порошенко.

Результаты выборов должны быть установлены Центризбркомом не позднее 1 мая на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий о голосовании граждан на участках. Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая.

Зеленский официально приступит к исполнению своих обязанностей, когда на торжественном заседании Верховной рады примет присягу украинскому народу.