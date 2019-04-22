В серии терактов на Шри-Ланке были задействованы 7 террористов-смертников

По меньшей мере семь террористов-смертников были задействованы для совершения серии атак на Шри-Ланке 21 апреля. Об этом со ссылкой на представителя государственной криминалистической службы страны сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По данным агентства, террористы осуществили самоподрыв в шести отелях и церквях. Известно, что к настоящему моменту по делу о причастности к терактам задержаны 24 человека.

В воскресенье в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов, первые шесть произошли почти одновременно около 08:45 местного времени. Сначала взрыв произошел в церкви Святого Антония в районе Кочикаде в Коломбо, второй — в церкви Святого Себастьяна в Негомбо в 30 километрах севернее Коломбо, третий — в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Кроме того, примерно в это же время взрывы прогремели в столичных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Седьмой взрыв позже произошел в районе столичного зоопарка, затем восьмой — в столичном районе Дематагода.

В церквях в момент теракта шли пасхальные службы. Общее число погибших, по последней информации, составило 290 человек. Среди молящихся в церквях и постояльцев отелей было немало иностранцев, многие из которых прибыли на остров туристами, чтобы отметить Пасху в экзотическом месте.