Зеленский не первый: знаменитости, ставшие политиками

Комик и шоумен Владимир Зеленский, который по предварительным данным уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, не станет первой знаменитостью во главе государства или правительства. По всему миру существуют примеры, когда бизнесмены, звезды кино, спорта или музыки были избраны на посты политических лидеров своих стран.

Рональд Рейган, голливудский актер на протяжении более двух десятилетий, стал первой кинозвездой, занявшей пост главы государства.

Он был избран губернатором Калифорнии в 1966 году, прежде чем вступить в первый из двух сроков в качестве 40-го президента США в 1981 году.

На Филиппинах киноактер Джозеф Эстрада, сыгравший в около 100 фильмов, вошел в политику в 1969 году, став сначала мэром, позже сенатором и вице-президентом.

Он был избран президентом в 1998 году, но был отстранен от должности в 2001 году в результате народного восстания на фоне обвинений в коррупции.

В Гватемале Джимми Моралес — бывший телевизионный комик без политического опыта, который обещал борьбу с коррупцией — был избран президентом в октябре 2015 года.

Также кинопродюсер и телеведущий, Моралес, известен своим фильмом 2007 года «Президент в сомбреро», в котором он играет деревенского ковбоя по имени Нето, почти случайно избранного президентом.

Итальянский медиамагнат Сильвио Берлускони трижды был премьер-министром Италии в период с 1994 по 2011 год.

Человек, известный как «бессмертный» за свое долголетие в политике, был лидером правых в Италии в течении более двух десятилетий.

От Рональда Рейгана до Джорджа Веа, по всему миру существует много примеров, когда знаменитости становились политическими лидерами своих странhttps://t.co/9UqZvesOf5 pic.twitter.com/iFaIDvskLI — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 22, 2019

В январе 2017 года американский предприниматель, главным образом в сфере недвижимости, а также шоумен и телеведущий Дональд Трамп, чье неожиданное избрание потрясло мир, стал хозяином Белого дома без какого-либо политического, дипломатического или военного опыта.

45-й президент США вел телешоу The Apprentice в период между 2004 и 2015 годами.

В Литве музыкант Витаутас Ландсбергис привел свою страну к независимости от Советского Союза и в 1990 году был избран президентом.

На Гаити популярный карнавальный певец Мишель Мартейи, которого молодежь страны прозвала «Сладким Мики», победил на президентских выборах в апреле 2011 года, набрав более 67 процентов голосов, и занимал пост главы государства до 2016 года.

Джордж Веа вырос в трущобах Либерии и стал суперзвездой футбола в 1990-х годах, а в декабре 2017 года был избран президентом западноафриканской страны.

Единственный африканский игрок, выигравший «Золотой мяч», занялся политикой в конце гражданской войны 1989–2003 годов, получив свою первую политическую должность сенатора в 2014 году.

В августе 2018 года премьер-министром Пакистана стал бывший чемпион по крикету Имран Хан, которого миллионы пакистанцев боготворят за то, что он привел национальную команду по крикету к единственной победе в Кубке мира в 1992 году.