Взрывы на Шри-Ланке, возможно, ответ на теракт в Новой Зеландии — министр

Министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил во вторник, что, по версии следствия, взрывы в церквях и отелях на острове совершили местные экстремисты в ответ на нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, жертвами которого стали 50 человек.

«Первоначальное расследование выявило, что атака в воскресенье во время Пасхи была совершена местными экстремистами в ответ на новозеландское нападение на мечети в Крайстчерче», — заявил он.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов, в результате которых погиб 321 человек, пострадал 521. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и гостиницах. В серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки, в ходе расследования терактов задержаны 40 человек.

15 марта вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли 50 человек, еще 50 получили ранения.