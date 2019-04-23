Токаев подал документы в ЦИК для участия в выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подал в Центризбирком во вторник документы для выдвижения его кандидатуры на внеочередные президентские выборы. Об этом говорится на сайте ЦИК Казахстана.

«23 апреля 2019 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, согласно статье 55 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», были представлены документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан общественным объединением «Партия «Нур Отан» (Свет Отечества)», — говорится в сообщении.

Делегаты XIX внеочередного съезда казахстанской правящей партии «Нур Отан» во вторник в ходе голосования поддержали выдвижение кандидатуры Токаева на выборах президента Казахстана 9 июня.

Делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру Токаева. Съезд принял соответствующее постановление.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть от правящей партии на президентские выборы кандидатуру Токаева.

9 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Предыдущие президентские выборы также прошли в Казахстане досрочно 26 апреля 2015 года, тогда 97,75% электората проголосовало за Назарбаева. 19 марта 2019 года первый президент Казахстана 78-летний Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана 65-летний Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны.