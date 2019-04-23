Трамп: New York Times должны «встать на колени» и «умолять о прощении»

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что журналисты The New York Times должны будут «встать на колени» и «умолять о прощении».

«Интересно, извинятся ли New York Times передо мной во второй раз, как они это сделали после выборов 2016 года. Но это должно быть намного большим и лучшим извинением. В этот раз им придется опуститься на колени и умолять о прощении — они действительно враги народа!», — написал Трамп в Twitter.

Под извинениями The New York Times президент США имеет в виду письмо владельца газеты Артура Окса Сульцбергера-младшего, опубликованное вскоре после выборов 2016 года.

Ранее Трамп неоднократно называл The New York Times «настоящим врагом народа».

Трамп часто использует подобный язык, критикуя американские средства массовой информации, негативно освещающие деятельность его администрации.