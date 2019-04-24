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Больше мирных жителей погибают от действий США и афганских сил, чем боевиков — ООН

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 24.04.2019 12:02
Фото: АР

За первые три месяца 2019 года действия военных США и Афганистана привели к гибели большего числа гражданских лиц, чем действия боевиков «Талибана» и других вооруженных группировок, говорится докладе Миссии ООН, который был опубликован в среду.

По данным ООН, с января по март этого года из-за действий военных международных сил, возглавляемых США, и Афганистана погибли 305 мирных жителей, тогда как в результате атак талибов и других групп погибли 227 гражданских лиц.

Всего за указанный период в результате боестолкновений и террористических атак погиб 581 афганец из числа гражданского населения и еще 1.192 человека получили ранения, говорится в докладе.

ООН собирает данные о жертвах и пострадавших в стране, начиная с 2009 года.

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