Рада приняла закон об украинском языке как единственном государственном

Депутаты Верховной рады в четверг приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.

Это решение поддержали 278 депутатов.

Еще до начала голосования спикер Рады Андрей Парубий объявил, что в зале присутствуют бывший президент Украины Виктор Ющенко и бывший глава раскольнического Киевского патриархата Филарет.

Президент Петр Порошенко прокомментировал решение парламента в Facebook, где отметил, что принятие закона о языке — это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением украинской армии и получением автокефалии Православной церковью Украины.

«Украинский язык — это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам — за голоса «за», и всем украинцам за поддержку. Это — еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости», — написал он.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский. Он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Отныне украинский язык провозглашается языком делопроизводства, судопроизводства, выборов и референдумов, международных договоров, трудовых отношений, языком образования, науки, культуры и спорта, языком СМИ, рекламы, книгоиздания и интерфейсов программ, языком обслуживания потребителей. В частности квота украинского языка на ТВ составит 90%. Половина всех тиражей газет, журналов и книг должна быть на украинском языке.

В первом чтении Рада приняла закон о языке еще 4 октября прошлого года. Ко второму чтению было предложено около 2,5 тысячи поправок.