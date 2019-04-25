Указ Путина о гражданстве для жителей востока Украины является провокацией — Госдепартамент США

Госдепартамент выступил в среду с утверждением, что упрощенное предоставление гражданства России жителям юго-востока Украины является провокацией, а также может помешать реализации Минских договоренностей.

«Указ президента Владимира Путина создает серьезные препятствия для реализации Минских договоренностей. Россия с помощью этой провокации усиливает нападки на суверенитет и территориальную целостность Украины», — утверждается в пресс-релизе американского дипведомства.

«Это произошло спустя три дня после того, как народ Украины подавляющим большинством избрал Владимира Зеленского президентом Украины. Избранный президент Зеленский неоднократно выражал готовность к диалогу с Россией для реализации Минских договоренностей, чтобы положить конец войне на востоке Украины, которая унесла жизни 13 тыс. человек. Теперь России предстоит решить, хочет ли она дальнейшей эскалации напряженности или исполнения обязательств в рамках Минских соглашений», — утверждает Госдепартамент.

Евросоюз также осудил указ Путина об упрощении процесса выдачи гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Решение президента России это очередное посягательство на суверенитет Украины, говорится в сообщении.

В сообщении привлекается внимание к тому факту, что указ Путина был принят сразу после президентских выборов в Украине, таким образом Москва хочет дестабилизировать ситуацию.

Евросоюз призвал Москву воздержаться от шагов, нарушающих Минское соглашение.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями так называемых «ДНР» и «ЛНР» — контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей Украины.