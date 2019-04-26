Избранный президент Украины Зеленский отправился в Турцию на отдых

Избранный президент Украины Владимир Зеленский отправился на два дня отдыхать в Турцию. Об этом он сообщил в пятницу в Facebook.

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через 2 дня — назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!», — написал Зеленский.

Он также разместил фотографию, на заднем плане которой виден борт воздушного судна.

Ежегодный фестиваль «Весело», который организует студия «Квартал 95», пройдет уже в пятнадцатый раз. С 30 апреля по 7 мая его участников и гостей принимает турецкий Бодрум.

Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,33% голосов, у действующего главы государства Петра Порошенко — 24,45%.