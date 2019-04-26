Трамп решил заключить с Россией и Китаем новую ядерную сделку — СМИ

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации подготовить базу для заключения в дальнейшем с Россией и Китаем нового договора по контролю над ядерным оружием. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника газеты, цель подобного шага — ограничить не регулируемые никакими договорами российский ядерный арсенал.

Кроме того, Белый дом намерен в рамках указанного шага подтвердить стратегические военные возможности Пекина, сообщает издание.

По данным газеты, в настоящее время чиновники только готовят варианты выполнения поручения Трампа, и обычно на подготовку подобных соглашений уходят годы.

Источник считает, что есть сомнения по поводу того, что Трамп за два года до окончания своего президентского срока сможет реализовать эту инициативу, особенно в условиях роста напряженности в отношениях с Китаем и Россией.

«Президент поручил начать работу над договором по контролю над вооружениями, который включит в себя больше вооружений и не только Россию», — сказал собеседник газеты.

Примечательно, что Трамп решился на этот шаг в то время, как Россия и Китай ускорили гонку ядерных вооружений. Срок действия нового соглашения New START, подписанного между США и Россией в 2011 году, истекает в 2021 году.

Договор подобного рода может иметь огромный дипломатический успех с точки зрения США, Китая и России, отмечает источник.