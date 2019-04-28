Каждый год из Африки в ОАЭ вывозится золото на миллиарды долларов — агентство

Каждый год из Африки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые являются «воротами» на рынки Европы и США, контрабандой вывозится золото на миллиарды долларов, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, в 2016 году ОАЭ импортировали золота из Африки на сумму около 15,1 миллиарда долларов, что больше, чем любая другая страна. При этом, в 2006 ОАЭ импортировали африканского золота на 1,3 миллиарда долларов.

Всего в 2016 году ОАЭ импортировали из Африки 446 тонн золота различной степени чистоты, в то время как в 2006 году этот показатель составлял 67 тонн.

В предыдущих исследованиях подчеркивалось, что золото, которое попадает на африканский черный рынок, добывается людьми, не редко — детьми, не связанными с крупным бизнесом. Власти не контролируют такую добычу, поэтому точный объем вывозимого из Африки золота сложно определить.

По данным Reuters, промышленные горнодобывающие компании в Африке заявили, что они не отправляли свое золото в ОАЭ. Из этого следует, что импорт золота из Африки поступает из других неофициальных источников.

В соответствии с таможенными данными, предоставленные правительствами в базе данных ООН Comtrade, в течении нескольких лет ОАЭ были основным покупателем золота. В 2015 году Китай, который является крупнейшим в мире потребителем золота, импортировал из Африки больше золота, чем ОАЭ, но в течение 2016 года ОАЭ импортировал почти в два раза больше золота, чем Китай. В 2016 году импорт золота ОАЭ из Африки составил 8,5 миллиарда долларов, в то время как Китай оказался на втором месте. Швейцария, мировой центр по переработке золота, заняла третье место, импортировав золота на 7,5 миллиарда долларов.

В 2016 году ОАЭ сообщили об импорте золота из 46 африканских стран, 25 из них не предоставили Comtrade данные об экспорте золота в ОАЭ.

Кроме того, подчеркивает агентство, при кустарной золотодобыче происходит проникновение химических веществ в скальные породы, почву и реки, что является губительным для окружающей среды. Несколько африканских стран, включая Гану, Танзанию и Замбию, ранее заявляли, что золото незаконно добывается и вывозится контрабандой из их стран в огромных масштабах, что наносит серьезный ущерб экологии материка.