Гуайдо призвал ВС Венесуэлы к восстанию против Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» в стране. Трансляцию своего выступления он опубликовал во вторник в Twitter.

«Я призываю всех военных и их семьи немедленно выйти на улицы, — сказал он. — В рамках нашей конституции мы должны окончательно покончить с узурпацией в нашей стране. 1 мая наступает сегодня, финал узурпации наступает сегодня».

После публикации заявления сотни сторонников Гуайдо вышли на улицы Каракаса, столицы страны, чтобы выразить ему поддержку. Как сообщается, они начали перекрывать движение на некоторых улицах города.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что вооруженные силы страны сохраняют твердую верность конституции и законным властям.

«ВС Венесуэлы твердо выступают в защиту национальной конституции и легитимным властям. Все воинские части [республики] докладывают о нормальной обстановке в своих казармах и на военных базах под началом своих командиров», — отметил он.

При этом министр назвал группу военнослужащих, поддержавших лидера оппозиции Хуана Гуайдо, «предателями и трусами».

На видео вместе с Гуайдо и в присутствии группы военных снят также лидер оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес, который сейчас находится под домашним арестом. Он руководил антиправительственными манифестациями в Венесуэле в 2014 году. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года политик был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы, а в июле 2017 года переведен под домашний арест.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ, ряд других стран.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Турция, Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и Сальвадор.