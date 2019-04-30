Император Японии Акихито отрекся от престола

Император Японии Акихито объявил во вторник о своем предстоящем уходе на покой и выразил благодарность народу страны за то, что тот более тридцати лет поддерживал его и признавал в качестве символа страны. Монарх заявил об этом своем обращении к нации в ходе транслировавшейся по национальным телеканалам церемонии по случаю его отречения от престола.

Она состоялась в престижном «Сосновом зале» императорского дворца. В ней приняли участие порядка 300 человек: в том числе императрица Митико и члены императорской семьи, премьер-министр Синдзо Абэ и члены кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местного самоуправления, общественности.

«Я от всего сердца благодарен народу нашей страны за то, что он признал и поддерживал меня в качестве символа страны, — сказал Акихито. — Я был счастлив тому, что смог выполнять свои обязанности в качестве императора, испытывая глубокое доверие и любовь к нашему народу».

Император также выразил надежду на то, что в предстоящие годы Японию будут ожидать мир и процветание.

Выступивший на церемонии от имени граждан страны премьер-министр Синдзо Абэ выразил благодарность императору за то, что он всегда был рядом с народом и работал на благо нации.

Для проведения церемонии в «Сосновый зал» были доставлены в чехлах государственная и личная печать императора, а также его так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма. Третья регалия — металлическое зеркало — хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

Уход на покой

85-летний Акихито еще в 2016 году высказал пожелание уйти на покой в связи с преклонным возрастом. Законодательство требует от монарха находиться на престоле пожизненно, однако для Акихито было сделано специальное исключение в виде одноразового индивидуального закона, принятого парламентом.

Свои полномочия он будет сохранять до последней минуты 30 апреля. С началом следующего дня императором станет старший сын Акихито — 59-летний наследный принц Нарухито.