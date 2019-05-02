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В Индии из-за надвигающегося циклона эвакуируют 800 тысяч человек

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано 02.05.2019 12:05
Фото: AFP/NOAA

Власти штата Орисса, расположенного в восточной части Индии, объявили в четверг об эвакуации около 800 тысяч человек из-за надвигающегося циклона «Фани».

Как отмечается, эвакуация носит обязательный характер для жителей прибрежных районов.

Людей размещают в зданиях школ и специальных центрах для эвакуации.

По прогнозам синоптиков, циклон «Фани» достигнет побережья штата в пятницу.

Он принесет с собой мощные дожди и ветра, скорость которых может достигать 50 метров в секунду. Власти предупреждают об угрозе наводнений.

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