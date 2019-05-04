Во Флориде самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в реку

Коммерческий самолет Boeing 737, на борту которого было 136 человек, при посадке выкатился за пределы ВПП и упал в реку близ города Джексонвилл (штат Флорида).

Сотрудники чрезвычайных служб доставили в больницы 21 человека из числа тех, кто находился на борту самолета.

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа остались в живых. Самолет находится в реке на участке с небольшой глубиной.

Информацию об отсутствии жертв подтвердил мэр города Джексонвилл Ленни Керри. «Все живы и под контролем», — написал он на своей странице в Twitter. Керри добавил, что на месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, которые следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку.

По данным телеканала CBS, воздушное судно принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы. Самолет прибыл с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба).

В авиастроительной корпорации Boeing сообщили, что им известно о происшествии с самолетом. «Мы в курсе инцидента в Джексонвилле (Флорида) и собираем информацию», — сообщается в Twitter корпорации.