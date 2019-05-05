В Японии число детей сократилось до минимума с 1950 года

Количество детей в возрасте до 15 лет в Японии по данным на 1 апреля текущего года составило 15,33 миллиона человек, что стало самым низким показателем с 1950 года, когда в стране стали вести подобную статистику. Соответствующие данные опубликовало в воскресенье правительство Японии по случаю отмечаемого 5 мая Дня детей.

По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 180 тысяч или 1,2%. При этом общее население страны уменьшилось за этот же период на 440 тысяч человек до 126,8 миллиона. В прошлом году в Японии была зарегистрирована 921 тысяча новорожденных, что стало самым низким показателем за последние 120 лет.

В среднем японские женщины сейчас рожают в течение жизни 1,43 ребенка. Для сравнения в США и Великобритании этот показатель находится на уровне 1,8.

Как отмечает агентство Киодо, число детей в Японии составляет 12,1% от общего населения. Таким образом, Япония находится на последнем месте по этому соотношению среди стран, где проживает 40 млн человек и более. Впереди нее идут Южная Корея (12,9%), а также Германия и Италия (по 13,4%).

По прогнозам специалистов, к 2053 году население Японии уменьшится с нынешних 127 до 100 миллионов человек, а к 2065 — до 88 миллионов. Из них около 38% будут пожилыми в возрасте старше 60 лет. Такое стремительное старение нации вкупе с низкой рождаемостью сулит Японии массу проблем в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы, которые формально финансируют пенсионный фонд страны, в будущем могут лишиться достойных выплат, положенных нынешним пенсионерам.