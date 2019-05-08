Израильская газета обнародовала детали «сделки века» США

Израильская газета опубликовала предварительный текст «Сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта, который в ближайшее время обнародуют власти США.

По информации источников в Тель-Авиве, документ, опубликованной изданием Israel Hayom, близким к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, негласно поддерживают Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет.

Представители США, Израиля и Палестины не прокомментировали указанную публикацию.

1 - Соглашение

Израиль подписывает с движением ХАМАС и Организацией освобождения Палестины (ООП) соглашение, согласно которому все территории оккупированного Западного берега реки Иордан, за исключением еврейских поселений, а также сектор Газа объявляются частью государства под названием «Новая Палестина».

2 - Поселения

Крупные еврейские поселения на Западном берегу останутся под контролем Израиля. К ним будут также присоединены изолированные еврейские поселения. Территория крупных поселений будет расширена для облегчения сообщения с изолированными.

3 - Иерусалим

Иерусалим не будет разделен между Израилем и «Новой Палестиной», но будет считаться столицей обеих государств. Арабы, проживающие в Иерусалиме, получат гражданство Палестины.

Муниципалитет Иерусалима, подконтрольный властям Израиля, будет отвечать за всю территорию города, за исключением образовательных заведений «Новой Палестины».

«Новая Палестина» будет платить муниципалитету Иерусалима налоги и за используемую воду. Евреям будет запрещено покупать дома арабов. Аналогичное правило будет распространяться на арабов.

Территория Иерусалима не будет расширяться за счет новых населенных пунктов, а статус священных мест будет сохранен.

4 - Сектор Газа

Египет отдаст в аренду «Новой Палестине» территории с целью строительства аэропорта, предприятий, торговых зон и сельского хозяйства. Арендуемые территории будут находиться под управлением администрации сектора Газа. Палестинцам будет запрещено строительство жилых массивов на египетской территории.

Площадь территории арендуемой зоны и размер арендной планы будут определены при поддержке государств-посредников и стран, поддерживающих мирный процесс.

5 - Страны, поддерживающие процесс

США, ЕС и «производители нефти на Ближнем Востоке» выделят финансовые средства на реализацию соглашения.

Эти государства на протяжении пяти лет обязуются выделять 30 миллиардов долларов (6 миллиардов в год) на реализацию национальных проектов в «Новой Палестине». В эту же сумму будут включены затраты на объединение с Израилем крупных еврейских поселений и изолированных поселений на Западном берегу.

Паритет распределения финансовой поддержки: США (20 процентов), ЕС (10 процентов), страны Персидского залива (70 процентов). Арабские страны будут выделять средства в зависимости от доходов от продажи нефти.

Большая часть средств будет выделена производителями нефти Ближнего Востока потому, что именно эти страны получат наибольшую выгоду от мира в регионе.

6 - Армия

«Новая Палестина» не будет иметь своей армии. Только сотрудники полиции будут вооружены стрелковым оружием.

«Новая Палестина» и Израиль подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Израильская сторона выступит гарантом безопасности палестинского государства. Взамен «Новая Палестина» будут платить Израилю за «защиту». Размер оплаты будет определен государствами, поддерживающими мирный процесс.

7 и 8 - Этапы соглашения

a. ХАМАС и «Исламский джихад» будут разоружены, а все оружие будет передано египтянам.

b. Лидеры и функционеры ХАМАС продолжат получать деньги от стран, поддерживающих мирный процесс, вплоть до формирования правительства «Новой Палестины».

c. Все транспортные пути через сектор Газа будут открыты для Египта и Израиля.

d. В течение года в «Новой Палестине» будут проведены демократические выборы.

e. Все палестинские заключенные в израильских тюрьмах будут освобождены поэтапно в течение трех лет после проведения выборов и формирования правительства «Новой Палестины».

f. В течение пяти лет в «Новой Палестине» будут построены аэропорт и морской порт. До этого времени палестинская сторона будет использовать воздушные и морские гавани Израиля.

g. Граница между «Новой Палестиной» и Израилем будет открыта для граждан и товаров.

h. Для соединения Западного берега с сектором Газа будет построена дорога на эстакадах высотой 30 метров. Половину средств на реализацию данного проекта выделит Китай, остальную часть расходов (по 10 процентов) оплатят Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, а также США и ЕС.

9 - Иорданская долина

a. Долина Иордана останется под контролем Израиля.

b. Трасса 90, проходящая через долину, станет четырехполосной.

c. Израиль объявит тендер на модернизацию этой дороги.

d. Две полосы трассы 90 соединят «Новую Палестину» с Иорданией. КПП, расположенные на этой трассе, будут находиться под контролем «Новой Палестины».

10 - Ответственность

a. В случае, если ХАМАС и ООП откажутся поддержать соглашение, США полностью прекратят всю финансовую помощь Палестине. Кроме того, Вашингтон не позволит другим странам помогать Палестине.

b. Если ООП поддержит документ, а ХАМАС или «Исламский джихад» отвергнут его, то против них будет объявлена война, в которой США полностью поддержат Израиль.

c. Если Израиль не поддержит документ, то США прекратят оказывать этой стране финансовую помощь.