Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки

Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. Право на это дают нам статьи 26 и 36 соглашения», — передает заявление президента телеканал Press TV.

Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для ее сохранения и выполнения обязательств.

Рухани указал, что «СВПД не прекращает своего действия», а «Иран не выходит из соглашения».

«Представителям пяти стран-участниц сделки (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция, Германия) были направлены соответствующие письма. Мы ждали год после решения США выйти из сделки, как нам рекомендовали другие участники, и выполняли все обязательства. СВПД не изменился. Мы готовы далее обсуждать это соглашение, его выполнение», — указал президент Ирана.

Рухани добавил, что «Евросоюз не смог до настоящего времени выполнить свои обещания, данные Ирану в экономической сфере». В частности, обещания касались создания механизмов обхода американских санкций.

8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.