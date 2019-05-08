Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи Харрисоном

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором. Об этом пара сообщила в среду на своей странице в Instagram.

«Герцог и герцогиня Сассекская рады объявить о том, что они назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисон Маунгтбаттен-Виндзор. Во второй половине сегодняшнего дня Их Королевские Высочества познакомили Ее Величество Королеву с ее восьмым правнуком в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский и мать герцогини также присутствовали на этом торжественном событии».

На черно-белой фотографии, которую сопровождал этот текст, супруга принца Гарри Меган Маркл держит на руках младенца Арчи. Над ним склонились 93-летняя королева Елизавета II и мать герцогини Сассекской Дория Рэгленд. А за этой картиной наблюдают стоящие чуть поодаль сам Гарри и его 97-летний дед и супруг королевы принц Филип.

Ранее в среду принц Гарри и Меган Маркл впервые показали миру своего новорожденного сына, рассказав о его спокойном характере. Британские СМИ распространили фотографии новоиспеченных родителей, которые были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка.

Как ранее информировал Букингемский дворец, герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика весом 7 фунтов 3 унции (3,26 кг - прим. ТАСС). Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, примыкающего к территории Виндзорского замка, куда в начале апреля пара переехала в ожидании первенца.