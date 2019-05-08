Украина признала недействительными паспорта России, выданные на Донбассе

Правительство Украины в среду приняло решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим на Донбассе. Об этом сказал журналистам после заседания правительства министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Это распоряжение кабмина Украины, где приведен перечень пунктов выдачи, так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов начиная с определенных дат. Все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными», — сказал он.

Министр отметил, что правительство также решило, чтобы МИД Украины «поработал с международными партнерами», чтобы аналогичные решения приняли и они.

«Мы считаем, что такие ограничения — только первый шаг, ряд правительственных экспертов сейчас готовят для обсуждения дальнейшие изменения в закон Украины «О гражданстве», но о них мы будем говорить немного позже», — сказал Черныш.

Министр заявил, что Киеву известен перечень лиц, которые задействованы в процессе незаконной выдачи паспортов РФ для украинцев, и к ним во взаимодействии с международными партнерами должны быть применены персональные санкции.

На вопрос о том, как Украина будет определять паспорт, выданный «незаконно», Черныш сообщил, что это будет устанавливаться в зависимости от того, какой орган выдал документ.

«Это очень легко установить, в любом паспорте указан орган, который выдал документ, и его код в соответствии со справочником классификатора. Эти два места сейчас определены — село Покровское и Новошахтинск Ростовской области», — сказал он.