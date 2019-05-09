В странах СНГ проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

Страны СНГ отмечают День Победы. С разгрома гитлеровской Германии прошло уже 74 года.

Ветеранов и тружеников тыла чествуют их потомки, а также дети и внуки всех, кого защитили красноармейцы.

Шествия, а также ряд других мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1945 года, пройдут на территории стран СНГ.

9 мая 2019 года в столице России пройдут традиционные для этого дня мероприятия: парад Победы, народная акция «Бессмертный полк», возложение венков к воинским мемориалам, минута молчания, праздничные концерты и т. д..

Праздник традиционно завершится грандиозным фейерверком.

За годы сражений под оккупацией войск Вермахта и его европейских союзников оказалась треть жителей Советского Союза.

Почти 27 миллионов граждан СССР погибли. Война так или иначе затронула более шестидесяти стран, но человеческие и материальные потери Советского Союза стали самыми большими.

Третий Рейх безоговорочно капитулировал 9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени. Акт подписали в пригороде Берлина.