В Черногории за попытку переворота осуждены лидеры оппозиции и 2 россиян

Высший суд Подгорицы осудил лидеров черногорской оппозиции Андрию Мандича и Милана Кнежевича на 5 лет по делу о госперевороте. Прямую трансляцию оглашения приговора ведет портал «Виести».

Судья Сюзана Мугоша озвучила приговор, согласно которому Мандич и Кнежевич получили пять лет тюрьмы.

Суд также признал двух сотрудников российских спецслужб виновными в попытке путча. Россияне получили 15 лет (Эдуард Шишмаков) и 12 лет (Владимир Попов).

По делу о госперевороте 16 октября 2016 года в Черногории проходили 14 человек, в том числе лидеры оппозиционного «Демократического фронта» Мандич и Кнежевич, генерал Дикич, а также двое граждан России. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по три - пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ — Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова — в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича «путем подстрекательства».

В МИД РФ отвергли обвинения в адрес России в причастности к организации государственного переворота в Черногории.