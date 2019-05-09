Трамп подписал указ в введении новых санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ о введении санкций в отношении добычи и производства металлов в Иране.

Ограничительные меры коснутся производства железа, стали, алюминия и меди в Исламской республике.

Под действие санкций подпадают как иранские производители металлов, так и те, кто осуществляет сбыт металлов из Ирана. Их активы могут быть заблокированы Министерством финансов Соединенных Штатов.

Санкции включают запрет на поставки в Иран оборудования, предназначенного для добычи и производства упомянутых металлов.

По словам Трампа, ограничительные меры охватывают десять процентов иранского экспорта.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что если интересы Тегерана в рамках ядерной сделки не будут учтены, то Иран в течение 60 дней возобновит обогащение урана.

Восьмого мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и введении первого этапа санкций против этой страны.

После этого иранские власти подали иск в Международный суд ООН на том основании, что односторонние санкции США нарушают соглашение «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах», подписанное между двумя странами в 1955 году.

США пятого ноября 2018 года ввели второй пакет санкций против Тегерана, охватывающих сферы энергетики, судоходства и финансовый сектор Ирана. Санкции, в частности, ограничивают международную деятельность иранской Национальной нефтяной компании, запрещают зарубежным финансовым организациям проводить операции с Центральным банком и другими банками Ирана.

Санкции также охватывают деятельность иранских портов, верфей и морских перевозчиков. В «черный список» Казначейства США включены судоходные компании Ирана.