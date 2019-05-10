Украина и Великобритания провели морские учения в Черном море

Украинский ракетный катер «Прилуки» и разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo H87 провели совместные учения типа «PASSEX» в Черном море. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

«В ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО», — говорится в сообщении в Facebook.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, к тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады. «В частности, морской многоцелевой вертолет М-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок», — подчеркнули в ведомстве.

Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 6 мая 2019 прибыл в Одессу. 19 декабря 2018 года этот корабль уже заходил в порт Одессы.

Корабли Украины 6 марта 2019 года впервые приняли участие в учениях типа «PASSEX» в Черном море. Тогда экипаж малого бронированного артиллерийского катера ВМС ВСУ «Вышгород» вместе с фрегатом «Барбарос» и ракетным катером «Марти» ВМС Турции выполнили задачи по тактическому маневрированию, противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.