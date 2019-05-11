В Казахстане началась агитация перед выборами президента

В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты. Президентские выборы в Казахстане намечены на девятое июня.

Согласно календарю выборов, опубликованному ЦИК Казахстана, агитационная кампания, стартовавшая в 18:00 по местному времени 11 мая, продлится до 24:00 восьмого июня. Днем тишины объявлена суббота, восьмое июня.



Согласно Конституции Казахстана, общественные объединения и политические партии могут выдвигать своих кандидатов на пост президента.

Требования к кандидату: гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий казахским языком и проживающий в Казахстане последние 15 лет. Также претенденту на пост главы государства необходимо иметь высшее образование и пятилетний опыт работы на государственной службе.

Семь кандидатов, которые будут бороться за пост президента, уже прошли регистрацию в ЦИК.

Касым-Жомарт Токаев является кандидатом в президенты от правящей партии Казахстана Nur Otan («Нур Отан»), Садыбек Тугел — от общественного объединения «Улы дала кырандары» («Орлы великой степи»), Амангельды Таспихов — от Федерации профсоюзов, Дания Еспаева — от партии «Ак жол» («Светлый путь»), Толеутай Рахимбеков — от партии «Ауыл» («Село»), Жамбыл Ахметбеков — от КНПК (Коммунистическая народная партия Казахстана) и Амиржан Косанов — от движения «Улыт тагдыры» («Судьба нации»).

Избирательные участки в Казахстане откроются в 07:00 по местному времени девятого июня. Голосование продлится до 20:00 по местному времени. В Казахстане зарегистрировано 11,814 миллиона избирателей. В 14 областях и трех городах страны будет открыто более 10 тысяч избирательных участков.

Ожидается, что за выборами будут следить более 100 журналистов из 28 стран, а также наблюдатели от международных организаций.