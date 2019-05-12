В Лондоне прошло шествие в поддержку Палестины

В центре Лондона прошло шествие, приуроченное к 71-й годовщине Исхода палестинцев 1948 года, которую в Палестине называют «Накбой» (Великая катастрофа).

Акция была организована при поддержке целого ряда организаций гражданского общества по призыву НПО «Кампания солидарности с Палестиной» и Коалиции «Остановим войну».

В шествии приняли участие тысячи человек, в числе которых находилась и известная палестинская активистка Ахед Тамими.

Участники акции собрались у здания британской общественной телерадиовещательной организации BBC и пройдя через центр города завершили шествие на Даунинг-стрит, где расположена канцелярия правительства.

Митингующие несли в руках плакаты с осуждением политики Израиля в оккупированной Палестине, призвали к немедленной отмене блокады сектора Газа.

Один из участниц шествия Эллисон Пирс в беседе с агентством «Анадолу» назвала события, происходящие в Палестине «ужасающими».

«То, что совершается против палестинцев, ужасает меня. По-моему, это преступление, геноцид, бесчеловечная трагедия. Я здесь, чтобы поддержать палестинцев. Палестинцы тоже нация и должны вернуть свою страну», — сказала Пирс.

В 1948 году сотни тысяч палестинцев были выдворены с родных земель Израилем, разрушены сотни деревень